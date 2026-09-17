Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Alessandro Vocalelli, giornalista, ha parlato così verso il big match tra Roma e Inter di sabato

Marco Astori
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Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Alessandro Vocalelli, giornalista, ha parlato così verso il big match tra Roma e Inter di sabato sera.

Inter Chivu
Getty Images

"Tra Roma e Inter, si gioca molto di più la squadra di Chivu. Perché si potrebbe mettere in discussione la leadership nerazzurra. La Roma, invece, parte per essere l'anti Inter ma si andrebbe avanti comunque".

Vocalelli

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