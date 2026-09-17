Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Alessandro Vocalelli, giornalista, ha parlato così verso il big match tra Roma e Inter di sabato
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Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Alessandro Vocalelli, giornalista, ha parlato così verso il big match tra Roma e Inter di sabato sera.
"Tra Roma e Inter, si gioca molto di più la squadra di Chivu. Perché si potrebbe mettere in discussione la leadership nerazzurra. La Roma, invece, parte per essere l'anti Inter ma si andrebbe avanti comunque".
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