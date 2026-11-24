C’è un giocatore per cui avrebbe fatto carte false? È la domanda posta a Walter Sabatini, che ha risposto così nell'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport.

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"Qualcuno dice che Malen sia così forte in Italia perché il livello del nostro calcio è più basso rispetto ad altri. Falso. La Serie A vale più della Premier League, che sa solo vendersi meglio.

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Malen era una riserva nell’Aston Villa, dove faceva la punta esterna. È stato bravissimo Gasperini a trovargli la giusta collocazione, a dargli i giusti stimoli tecnici tenendolo sempre al centro dell’azione. Il suo stop orientato è un certificato di morte per le difese".