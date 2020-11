Wanda non molla Milano, ai tifosi dell’Inter: “Grazie per il tanto amore. Non vogliamo…”

Wanda Nara si gode Parigi e la vita francese, che le piace moltissimo. La famiglia Icardi si è definitivamente trasferita in una casa enorme, con piscina, ogni genere di lusso e in mezzo alla natura. Wanda però non dimentica Milano e non molla la città meneghina. Ai tifosi dell’Inter, che ancora le scrivono per chiedere come stia Mauro Icardi, ha risposto con gratitudine: “Stiamo tutti bene. Grazie a tutti per tanto amore, sempre. Se abbiamo venduto la casa a San Siro? No!!! Neanche vogliamo vendere nulla!”