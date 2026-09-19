"Partita emozionante che ha rispettato le aspettative". Questo su Skysport il primo commento di Stefano Borghi rispetto al pari dell'Inter contro la Roma. "Una partita che conferma i punti di forza delle due squadre. Una Roma di personalità e forte che impone il gioco e può ambire ad una stagione illustre. Male ancora nel secondo tempo come era successo in altre gare. Questa è una cosa che comincia a danneggiare la squadra giallorossa", ha sottolineato il giornalista.

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"Inter ancora sotto di due gol per errori individuali e marchiani ma anche l'Inter è forte e riesce a recuperare nonostante la gara si fosse messa male. Comunque la ThuLa resta il motore dell'Inter. Gli altri sono tutti bravi, ma loro sono indispensabili", ha concluso su Roma-Inter.

(Fonte: SS24)