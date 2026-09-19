La squadra di Gasperini e quella di Chivu si sono divisi un tempo e sono stati trascinati da due uomini in particolare: Koné da una parte e Lautaro dall'altra
VIDEO FCIN1908 / All'Olimpico finisce in parità: Inter ancora sotto di due gol, Lautaro riacchiappa la Roma
"Partita emozionante che ha rispettato le aspettative". Questo su Skysport il primo commento di Stefano Borghi rispetto al pari dell'Inter contro la Roma. "Una partita che conferma i punti di forza delle due squadre. Una Roma di personalità e forte che impone il gioco e può ambire ad una stagione illustre. Male ancora nel secondo tempo come era successo in altre gare. Questa è una cosa che comincia a danneggiare la squadra giallorossa", ha sottolineato il giornalista.
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"Inter ancora sotto di due gol per errori individuali e marchiani ma anche l'Inter è forte e riesce a recuperare nonostante la gara si fosse messa male. Comunque la ThuLa resta il motore dell'Inter. Gli altri sono tutti bravi, ma loro sono indispensabili", ha concluso su Roma-Inter.
(Fonte: SS24)
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