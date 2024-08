Intervistato da Cagliarinews24.com, Cristiano Zanetti ha parlato anche del campionato che prenderà il via il 17 agosto. Per l'ex centrocampista l'Inter partirà come la favorita per la vittoria finale.

"Sarà un campionato molto combattuto, ma non capisco perché nessuno parli mai dell’Atalanta come una delle squadre pretendenti allo Scudetto. L’Atalanta sta cambiando pochissimo, ha preso un giocatore importantissimo come Zaniolo che se sta bene fa la differenza e non comprendo come non si possa considerarla tra le prime".