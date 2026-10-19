Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervenuto al podcast Numer1, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato così del Napoli di Allegri dopo il KO contro il Venezia:

"Immagino che qualcuno dirà: 'Chissà cosa dirà per difendere Allegri, figurati, lui è amico fraterno, va a cena con Allegri, amico del procuratore'. Ci sono momenti nella vita anche di chi fa questo mestiere in cui bisogna aspettare, attendere. Quando uno perde 11 partite su 19 non si può dire che è tutta colpa dei giocatori, anche se sono convinto che la squadra sia cotta.

Getty Images

Aspetto tranquillo, come sul 3-1 della Roma quando mi scrivevano che ci sarebbe stato il sesto esonero consecutivo. Ho taciuto ed è finita 4-3. Mi dispiace certamente per la Roma e Gasp ma il calcio ti propone situazioni in cui devi aspettare anche se questo Napoli mi inquieta. In ogni caso sono sempre dalla parte di Allegri, non per amicizia, lo difenderò quando sarà il momento ma in questo momento taccio, sono tranquillo e sereno. Parlate voi, ossessionati"