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Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Fiorentina-Como, Cesc Fabregas ha parlato così del match vinto dai suoi:

"Abbiamo fatto una partita completa, ci sono tante cose positive. La cosa negativa è la disattenzione sulle palle inattive, non siamo stati al top nel primo tempo. Dovevamo gestire meglio quelle situazioni. Dobbiamo avere l'ambizione di non subire gol. Oggi abbiamo giocato a un livello molto alto nell'ambizione e nella riaggressione. Abbiamo combattuto molto bene"

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"Il calcio è così. Provi a preparare il match sperando di fare più tiri possibili. Non siamo stati fortunati ultimamente, oggi è andata così. Ci sono i giocatori che devono sfruttare le occasioni, a volte va bene, a volte no. Ieri ho visto il Napoli, nell'ultima mezz'ora non so come ha fatto a non segnare, così come noi a Frosinone. Oggi abbiamo fatto una partita completa, la Fiorentina è fortissima"

Liberali? Tutti meritano spazio, questo ragazzo gioca bene e quando vedi che riesce a fare la differenza grazie alla sua personalità sono molto contento. Lui ha una voglia e una tensione importanti. Poi c'è il tempo e lo spazio che l'allenatore ti può dare, senza Diao, oggi Liberali ha avuto spazio e deve essere da esempio per tutti come lo ha sfruttato"