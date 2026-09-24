Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Tutto pronto per l'esordio in Nations League dell'Italia di Roberto Mancini. La Nazionale affronterà il Belgio all'Olimpico di Roma, domani alle ore 20.45 nella prima giornata del gruppo 1 della Lega A.

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Gli azzurri sono inseriti nello stesso gruppo di Francia e Turchia, con le prime due di ogni girone che staccano il pass per i quarti di finale, mentre la terza farà gli spareggi per restare nella Lega A mentre la quarta classificata retrocederà nella Lega B.

Al Podcast Numer1, Ivan Zazzaroni, Giuseppe Cruciani e Sandro Sabatini si sono lanciati nel pronostico di Italia-Belgio. Per tutti e tre, vincerà l'Italia.

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"Finisce 2-1, segnano Pio Esposito, Barella e Trossard", assicura Ivan Zazzaroni, che punta quindi sui gol di due calciatori dell'Inter. Finisce 3-1, invece, secondo Cruciani con gol di Kean e Moreira mentre Sabatini opta per il 2-1 con le reti di Kean e De Ketelaere.