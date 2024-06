Intervistato da Libero, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha fatto alcune considerazioni in vista della sfida tra Italia e Croazia

"L’Italia ha giocato due partite opposte contro Albania e Spagna, decisamente agli antipodi. Siamo bravissimi a migliorare gli avversari e a peggiorare i nostri talenti. I croati sono oggettivamente più forti di noi, giocatori come Brozovic o Modric, pur stagionati, non li abbiamo e dobbiamo sperare nei miracoli visto che, nel calcio, a volte accadono. Spalletti cambierà, è costretto a farlo: in difesa hanno giocato tre mancini e manca un vero marcatore".