Barella-Thuram: l'Inter sulle spalle dei suoi leader. Sorpresa e delusione di inizio anno

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Al tavolo del podcast Numer1 si discute della profondità di rosa di Inter e Roma in ottica scudetto. Ecco lo scambio tra Giuseppe Cruciani e Ivan Zazzaroni.

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Cruciani: "Tu dici che la Roma ha meno ricambi dell'Inter, è falso, non è vero".

Zazzaroni: "Non vorrei andare sul cellulare per farti vedere che sbagli, però...".

Cruciani: "Scusami ma se scopre che Lulli è un giocatore all'altezza come Pisilli dei ricambi dell'Inter... Scusami Pisilli ha qualcosa in meno rispetto ad un centrocampista dell'Inter?".

Zazzaroni: "Beh sì".

Cruciani: "Per esempio a chi?".

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Zazzaroni: "Per me è più forte Sucic".

Cruciani: "Di Pisilli? Secondo me no".

Zazzaroni: "E' uno dei più forti, ne parliamo".