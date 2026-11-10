Al tavolo del podcast Numer1 si discute della profondità di rosa di Inter e Roma in ottica scudetto. Ecco lo scambio tra Giuseppe Cruciani e Ivan Zazzaroni
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Al tavolo del podcast Numer1 si discute della profondità di rosa di Inter e Roma in ottica scudetto. Ecco lo scambio tra Giuseppe Cruciani e Ivan Zazzaroni.
Cruciani: "Tu dici che la Roma ha meno ricambi dell'Inter, è falso, non è vero".
Zazzaroni: "Non vorrei andare sul cellulare per farti vedere che sbagli, però...".
Cruciani: "Scusami ma se scopre che Lulli è un giocatore all'altezza come Pisilli dei ricambi dell'Inter... Scusami Pisilli ha qualcosa in meno rispetto ad un centrocampista dell'Inter?".
Zazzaroni: "Beh sì".
Cruciani: "Per esempio a chi?".
Zazzaroni: "Per me è più forte Sucic".
Cruciani: "Di Pisilli? Secondo me no".
Zazzaroni: "E' uno dei più forti, ne parliamo".
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