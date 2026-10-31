Alla fine del primo tempo l'Inter Ã¨ sotto nel derby di Milano per tre a uno e l'ultimo gol Ã¨ arrivato su punizione. Della prima parte della gara dei nerazzurri ha parlato Walter Zenga, su Skysport, proprio durante l'intervallo.

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Â«Bastoni Ã¨ riuscito a trovare il due a uno con Bastoni in un momento difficile della partita. Lo perde un giocatore del Milan e ci sono poi due occasioni mancate dell'Inter, sia su Calhanoglu che su Spence sul quale fa una parata pazzesca. Ãˆ un tiro centrale, ma questa Ã¨ una parata pazzesca: qualche partita in porta l'ho fatta. Il calcio Ã¨ talmente strano che si poteva andare sul 2-2Â», ha sottolineato l'ex portiere nerazzurro.

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«Posizione di Martinez sul tre a uno del Milan? Il portiere c'entra poco anche se parte un po' troppo laterale, vicino all'altro palo. Se rivedi questa posizione da dietro la porta la palla non entra a fil di palo, ma a mezzo metro dal palo. Ãˆ forte, l'impressione Ã¨ che lui si tuffi da una posizione troppo lontana oppure che mentre sta facendo il tuffo si accorge di non arrivarci e non si spinge piÃ¹. Certo qua il portiere che puÃ² fare?Â».

(Fonte: Skysport)