L'Inter si è allenata questa mattina in vista del recupero di campionato, in programma giovedì sera, al Franchi contro la Fiorentina. Per la partita contro la squadra di Palladino, Inzaghi dovrà fare a meno di Zalewski, in quanto si tratta di una prosecuzione di un match e non di un recupero di una partita da 90'.