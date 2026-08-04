Manuel Akanji è tornato ad allenarsi ad Appiano Gentile dopo le vacanze post-Mondiale.

Matteo Pifferi
Akanji obiettivo scudetto

VIDEO / Akanji: "L'obiettivo dell'Inter è lo scudetto come sempre. In Champions..."

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Manuel Akanji è tornato ad allenarsi ad Appiano Gentile dopo le vacanze post-Mondiale.

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Il difensore svizzero, che ha disputato l'ultima partita contro l'Argentina il 12 luglio scorso, si è presentato questa mattina alla Pinetina per iniziare la preparazione in vista della nuova stagione.

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L'Inter ha pubblicato anche un video sui social che ritrae l'arrivo dell'ex Manchester City ad Appiano e anche alcuni scatti del suo allenamento mattutino: "Bentornato, Manu", il commento al post su Twitter.

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