Proseguono gli allenamenti a casa per i giocatori dell’Inter. Oggi D’Ambrosio si concede un allenamento speciale assieme al suo piccolo figlio: “Allenamento con il mio Migliore Amico”. Sui social il compagno di squadra del difensore, Stefano Sensi, lo prende in giro: “Intendi tuo figlio! Perché la palla non ti è tanto amica”.