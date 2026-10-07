VIDEO / Sneijder: "A Chivu ho dato un consiglio. La CL? Non so cosa manca all'Inter ma..."

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

L'ex centrocampista dell'Inter Asllani è stato grande protagonista ieri sera con la maglia dell'Albania. Il regista ha messo a segno una doppietta contro San Marino. Il primo gol è davvero una perla, un bolide dalla lunga distanza che si insacca all'incrocio dei pali. Poi il raddoppio su rigore che vale la vittoria per la Nazionale albanese.

Questo il primo gol di Asllani