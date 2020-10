VIDEO / Zanetti: “Lautaro presente e futuro dell’Inter. Lo vedo quotidianamente e si comporta…”

Javier Zanetti è stato uno degli ospiti della prima giornata del Festival dello Sport. L’ex capitano nerazzurro elogia Diego Milito, anche lui tra gli ospiti, e parla di Lautaro: “Diego è stato uno degli attaccanti più forti. Lautaro con la sua giovane età si è adattato subito al nostro calcio e sta facendo vedere tutto quello che può dare. Secondo me ha ancora margini di miglioramento, è un momento in cui lui è il presente e il futuro non solo dell’Inter, ma anche della Nazionale. Diego lo conosce molto bene perché è cresciuto dietro di lui. Vedere un attaccante davanti come Diego per lui è stato molto importante, conoscendo Diego lo avrà consigliato molto bene. Io lo vedo quotidianamente all’Inter e si comporta come un grande professionista. Si comporta sempre con questa voglia di imparare e di stupire. Gli auguro di cuore una grande carriera“.