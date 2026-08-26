VIDEO / Pari rocambolesco tra Al-Hilal e Al-Nassr: in tribuna si prendono a bastonate

Va in porto un'altra operazione tra la Premier League e l'Arabia Saudita. A confermarlo è Fabrizio Romano che riporta un acquisto per l'Al-Hilal, squadra saudita allenata da Simone Inzaghi.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

L'ex tecnico dell'Inter, al quale la società ha comprato già Summerville dal West Ham per 65 mln di euro, avrà un altro regalo in attacco: si tratta di Ollie Watkins, attaccante dell'Aston Villa autore di 21 gol nell'ultima stagione.

Getty Images

Come riportato da Romano, l'Aston Villa ha accettato l'offerta da 58,4 mln di euro più 2 di bonus per Watkins, che ora viaggerà verso l'Arabia Saudita per le visite mediche.

Ma non è l'unico colpo perché l'Al Hilal sta per chiudere anche per Gabriel Martinelli dall'Arsenal per altri 60 mln di euro. Un doppio colpo da 120 mln complessivi per Simone Inzaghi.