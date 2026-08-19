Cercasi anti-Inter. Sandro Sabatini, nel podcast che va in onda sul suo canale Youtube nel quale si confronta con Nicolò Schira sui temi del mercato e non solo, ha detto la sua sulle rivali nerazzurre in vista della nuova stagione ed è stato molto critico nei confronti di tutte le squadre che potrebbero contendere il titolo alla squadra di Chivu.

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«Noi andiamo a caccia di anti-Inter, ma pensa te le anti-Inter sono un Milan che accumula giocatori e che non riuscirà neanche a mettere in lista come per esempio sta succedendo al Napoli. Oppure il Como che per giocare la Champions League ha soltanto 17 giocatori perché non ha italiani. Oppure la Juventus che alla fine del labirinto prende Vicario e gli manca ancora il centrocampista di qualità. O la Fiorentina che vende Kean, ma con chi lo sostituisce dopo essere tornata alla grande? Il punto è questo e la gente se lo deve mettere in testa: dietro al club nerazzurro le altre stanno un po' annaspando. È un verdetto triste, non definitivo, ma per il momento è così», ha sottolineato. n

«In questo momento la squadra anti-Inter per me è una risposta da Odissea. Come disse Ulisse a Polifemo, nessuno. Forse solo il Como ha prospettive da anti-Inter», ha concluso in merito il giornalista.