Così scrive Tuttosport: "Con Arnautovic i dirigenti si stanno muovendo come se fossero sulle uova, nessuno lo forzerà ad andar via (almeno in assenza di un possibile sostituto) ma, evidentemente, l'Inter sarebbe comunque ben contenta di ascoltare eventuali offerte in arrivo per l'ex tripletista che però, dopo aver chiuso le porte alla Turchia (l'ultimo club a farsi avanti è stato il Trabzonspor), non sembra essere per nulla turbato dall'idea di essere il quarto nelle gerarchie, anche se un giocatore con un fisico come il suo rischia di non rendere come dovrebbe senza trovare continuità.