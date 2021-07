CdS – Bellerin vuole l’Inter, Arsenal non convinto: ecco il vero nodo dell’affare

Il laterale spinge in prima persona per lasciare i Gunners e giocare con la maglia dei campioni d'Italia

Hector Bellerin spinge per trasferirsi all'Inter. Nelle ultime ore l'esterno è uscito allo scoperto nei confronti dell'Arsenal, come sottolinea anche il Corriere dello Sport: "Bellerin lavora per l’Inter. Il terzino spagnolo, infatti, si è mosso in prima persona con la dirigenza dell’Arsenal per chiedere la cessione. Ed è chiaro che il suo scopo è proprio quello di indossare la maglia nerazzurra. Si tratta, evidentemente, del primo passo. Perché, se anche otterrà il via libera dai Gunners, poi occorrerà trovare l’incastro giusto per la formula dell’operazione e le cifre. Ed è proprio questo il nodo più complicato da sciogliere, visto che i margini di manovra di Marotta e Ausilio sono assai limitati".