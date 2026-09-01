Il quotidiano madrileno parla del giocatore che si è svincolato dall'Inter e si riferisce alla semifinale di CL con il Barça nella quale segnarono lui e anche Frattesi

Eva A. Provenzano
esposito (2)

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In Spagna guardano al futuro di Acerbi. E lo fanno con un riferimento preciso. Il quotidiano AS parla di lui, del fatto che è svincolato dall'Inter e che non ha ancora una squadra. E poi della sua decisione di giocare ancora. Il giornale sportivo spagnolo ha preso informazioni sul giocatore che viene definito "il carnefice del Barcellona nelle semifinali di CL nella stagione 2024-2025".

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Una prova di quanto quel gol abbia lasciato il segno pure in Spagna, specie dalle parti di Madrid, oltre che nei cuori interisti.

Flick Inter Barcellona

Sul giocatore AS scrive: "Acerbi è ancora senza squadra a poche ore dalla chiusura del mercato. Il difensore centrale italiano è in attesa di una buona occasione per tornare a giocare a livello professionistico. Il 38enne non sta prendendo in considerazione il ritiro dopo una stagione con l'Inter in cui ha disputato 26 partite. Si dichiara inoltre aperto a qualsiasi opportunità e sarebbe disposto a giocare in qualsiasi continente. Pertanto, il carnefice del Barcellona nelle semifinali di Champions League della stagione 2024-25, è attivo sul mercato dei trasferimenti poco prima della sua chiusura in Europa, dato che in Arabia Saudita rimarrà aperto fino al 12 ottobre".

(Fonte: AS)

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