Mercato, il colpo da 25 mln dell’Inter per il futuro. E la scelta di Marotta soddisfa appieno Conte

Una stagione partita nel migliore dei modi, poi gli infortuni e un tunnel da cui non si riesce ad uscire. Stefano Sensi si era imposto con grandissima autorevolezza all’Inter, entrando in poche partite nel cuore dei tifosi. Poi l’infortunio contro la Juventus e le continue ricadute l’hanno abbattuto. Le discussioni si sono dunque spostate sull’eventuale riscatto da 25 milioni, che, secondo quanto risulta a Calciomercato.com, è certo a fine anno: “Una scelta che soddisfa a pieno anche Antonio Conte: ha voluto e protetto Sensi, ha ancora negli occhi la splendida Inter di inizio stagione con lui e Barella da mezz’ali, da quando l’ex Sassuolo è uscito dalle rotazioni per motivazioni legate agli infortuni si è abbassata la fluidità e l’imprevedibilità del gioco. Ecco perché nonostante si lavorerà all’inserimento migliore per Eriksen, Sensi rimane nei piani dell’Inter anche per il futuro”. Stefano Sensi resta dunque centrale per il progetto dell’Inter.