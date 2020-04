La Stampa svela il clamoroso retroscena: “Commisso agisce per mandare all’Inter…”

Non è un mistero il fatto che Gaetano Castrovilli sia il vero sogno di mercato dell’Inter a centrocampo. Ma Rocco Commisso è stato chiaro: il classe ’97 resta a Firenze. Chi invece potrà lasciare il Franchi in estate è Federico Chiesa, che sembra aver trovato l’accordo con la Juventus. Ma, secondo La Stampa, Rocco Commisso avrebbe un altro piano per il figlio d’arte: “Il centrocampista classe 1997 (Castrovilli, ndr) è stato blindato dalla Fiorentina, che non vuole cederlo e anche per questo il patron Rocco Commisso con i nerazzurri sta invece agendo per mandare Chiesa a Milano“, si legge.