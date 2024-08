Cuadrado: “Atalanta, squadra forte che cresce di anno in anno”

Juan Cuadrado , dopo l'esperienza all'Inter, durata solo un anno e caratterizzata da un lungo infortunio e dalla conquista dello scudetto, riparte dall'Atalanta. Oggi è arrivata l'ufficialità del club bergamasco che ha ingaggiato il calciatore colombiano per una stagione e sono arrivate anche le sue prime parole da giocatore della squadra di Gasperini.

«Ho scelto l'Atalanta perché è una squadra forte che cresce di anno in anno. Volevo avere la possibilità di giocare ad altissimi livelli e qui potrò farlo. Mando un grande abbraccio a tutti i tifosi bergamaschi, ci vediamo in campo», ha detto ai media ufficiali del club che lo ha presentato mentre condivide con tutti una tazzina di caffé. E sul suo profilo Instagram ha anche aggiunto: "Abbiamo lottato per continuare a restare ad alto livello" ringraziando Dio al quale è devoto.