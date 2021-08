Dzeko-Inter, ci siamo: la moglie a Trigoria, Edin pronto a partire per Milano

Questa mattina nel centro sportivo giallorosso si è vista la moglie dell'attaccante bosniaco, pronto a trasferirsi in nerazzurro

Edin Dzeko si prepara a partire per Milano. Il bosniaco è atteso dall’Inter per le visite mediche e la firma sul contratto, ma prima mancano gli ultimi dettagli della trattativa e in particolare la Roma vuole trovare il sostituto. Oggi intanto la moglie di Dzeko, Amra, si è recata a Trigoria.