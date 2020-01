Gds – Eriksen all’Inter, fumata grigia: si ricomincia domani, il giocatore fa la sua mossa

Per vedere Christian Eriksen all’Inter c’è ancora da attendere. Era fissato per oggi pomeriggio il summit tra i nerazzurri e il Tottenham che avrebbe potuto definire l’operazione, ma, stando quanto risulta a La Gazzetta dello Sport, ancora non si è arrivati alla svolta decisiva: “Il vertice tra le due società è finito intorno alle 17, ma non ha prodotto i risultati sperati per il club nerazzurro. C’è ancora distanza tra le parti, sebbene prevalga uno spirito costruttivo.

Si sta ragionando sui bonus: al momento il club milanese ha confermato l’offerta di 15 milioni, mentre la richiesta inglese rimane di 20. Il nazionale danese ha già dato la sua disponibilità a rinunciare ad alcune pendenze di questa stagione e la trattativa ovviamente continua ed è stata aggiornata a domani. Evidentemente in questa maratona lo Special One sta giocando la sua maratona. Visto che già la scorsa settimana aveva negato in conferenza l’offerta dell’Inter, facendo da spalla al suo presidente”.