GUARRO e PACE EP16: Massolin e Kamate, la situazione. Sorteggio, è andata bene. Curtis Jones...

Sono entrambi svincolati. Juan Jesus ha chiuso a giugno la sua esperienza con il Napoli a giugno e Gagliardini ha giocato nel Verona nell'ultima stagione. Dalle ultime voci di mercato il difensore brasiliiano starebbe per approdare al Venezia (dove in porta c'è l'ex Inter Filip Stankovic).

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Il Venezia ha trovato un accordo verbale con lui: previsto un contratto di un anno con opzione per una seconda stagione. Le firme sono attese nella giornata di oggi.

Per quanto riguarda Gagliardini, non è ancora chiusa la trattativa ma è vicino al Cagliari (che ha preso Massolin dall'Inter). Per lui un contratto di un anno, da quanto riporta SM.