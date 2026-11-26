GUARRO e PACE EP36: Dobbiamo assolutamente parlare di Icardi: sono preoccupato ma non è colpa vostra

"Il Bayern ha bisogno di qualcuno come Mauro Icardi". Lo scrive la Bild, il principale canale tedesco, che parla di una soluzione interessante per il clu che ha perso di recente Kane per infortunio. "Disponibile a parametro zero, esperto e reduce da 14 gol in campionato in sole dodici partite da titolare con il Galatasaray. Un contratto fino alla fine della stagione minimizzerebbe il rischio", scrive il quotidiano sportivo sul giocatore che secondo alcune indiscrezioni si sarebbe proposto per un ritorno a Milano.

Getty Images

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

"Il Bayern Monaco conosce bene questo modello: nel 2020, Eric Maxim Choupo-Moting arrivò a parametro zero come riserva di Robert Lewandowski e inizialmente firmò un contratto di un anno. Quella che era iniziata come una soluzione temporanea si rivelò un vero colpo di fortuna. Il Bayern Monaco ha bisogno proprio di un'operazione di questo tipo, alla Choupo: un contratto breve, un rischio gestibile e un aiuto immediato", ricorda lo stesso sito.

(Fonte: Bild)