Mauro Icardi non ha ancora una squadra. In estate si era parlato del suo possibile ritorno in Serie A con l'interesse della Lazio nei suoi confronti che poi non si è concretizzato per la richiesta del giocatore. A due mesi dall'addio al Galatasaray, l'ex attaccante dell'Inter non ha ancora trovato un club e secondo quanto scrivono in Argentina avrebbe diverse offerte da valutare.

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Le proposte sul tavolo di Icardi

"L'attaccante

sta valutando due proposte provenienti dal campionato greco, pur non escludendo un ritorno in Italia"

, scrive TycSports.

"I club in lizza per l'ex capitano dell'Inter sono l'Olympiacos , attualmente terzo nel campionato greco e nella Liga Erpoa, e il PAOK . In Italia, Icardi potrebbe essere preso in considerazione anche da Lazio e Parma, spiega ancora lo stesso sito. Inoltre, il giocatore è stato formalmente offerto anche all'Everton, che, dopo la chiusura del mercato estivo, non è riuscito ad acquistare un centravanti", si legge nello stesso sito. Ma è stato lo stesso giocatore a rifiutare la proposta del club biancoceleste perché non lo hanno convinto proposta e progetto.

No solo suena en Brasil: aseguran que Icardi tiene tres ofertas de Europa - TyC Sports https://t.co/0aN7dJXEjW — TyC Sports (@TyCSports) September 10, 2026

Il giocatore argentino, che era stato contattato anche dall'Atlético Mineiro dal Brasile, è un parametro zero e firmerà quando troverà un progetto tecnico comunque non provvisorio.

Anche l'Elche, squadra della seconda divisione spagnola, si è informata sul giocatore. Durante la sua ultima esperienza in Turchia, con la maglia del Galatasaray,

Icardi ha segnato 77 gol in 134 partite, fornito 25 assist e vinto sei scudetti.