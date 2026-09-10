Ha detto no alla Lazio e non ha ancora trovato una nuova squadra: il punto sul futuro dell'ex attaccante dell'Inter, Mauro Icardi
Mauro Icardi non ha ancora una squadra. In estate si era parlato del suo possibile ritorno in Serie A con l'interesse della Lazio nei suoi confronti che poi non si è concretizzato per la richiesta del giocatore. A due mesi dall'addio al Galatasaray, l'ex attaccante dell'Inter non ha ancora trovato un club e secondo quanto scrivono in Argentina avrebbe diverse offerte da valutare.
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Le proposte sul tavolo di Icardi"L'attaccante sta valutando due proposte provenienti dal campionato greco, pur non escludendo un ritorno in Italia", scrive TycSports.
"I club in lizza per l'ex capitano dell'Inter sono l'Olympiacos , attualmente terzo nel campionato greco e nella Liga Erpoa, e il PAOK . In Italia, Icardi potrebbe essere preso in considerazione anche da Lazio e Parma, spiega ancora lo stesso sito. Inoltre, il giocatore è stato formalmente offerto anche all'Everton, che, dopo la chiusura del mercato estivo, non è riuscito ad acquistare un centravanti", si legge nello stesso sito. Ma è stato lo stesso giocatore a rifiutare la proposta del club biancoceleste perché non lo hanno convinto proposta e progetto.Il giocatore argentino, che era stato contattato anche dall'Atlético Mineiro dal Brasile, è un parametro zero e firmerà quando troverà un progetto tecnico comunque non provvisorio. Anche l'Elche, squadra della seconda divisione spagnola, si è informata sul giocatore. Durante la sua ultima esperienza in Turchia, con la maglia del Galatasaray, Icardi ha segnato 77 gol in 134 partite, fornito 25 assist e vinto sei scudetti.
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