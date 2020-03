SM – Inter, c’è l’accelerata anti-Juve per Tonali! Mezzali, due i nomi da tenere a mente

Il campionato è fermo e i club possono sfruttare questa pausa involontaria per attuare le proprie strategie di mercato in ottica futura. Come riporta SportMediaset, l’Inter ha ultimamente effettuato un’accelerata per Sandro Tonali per provare a neutralizzare la concorrenza della Juventus: Conte vorrebbe il bresciano per attrezzare la squadra con un regista puro per sfruttare al meglio le mezzali. In questo senso sono da monitorare i contatti con l’agente di Gaetano Castrovilli. Da non sottovalutare nel ruolo anche il profilo di Arturo Vidal, che il Barcellona potrebbe far partire nell’operazione Lautaro Martinez.