Inter, le gerarchie in attacco con Correa. “E ora circola un nome last minute”

La dirigenza nerazzurra valuta tutte le opportunità: non è da escludere il colpo last minute, ancora in attacco

Alessandro Cosattini

Riflessioni in corso in casa Inter. Chiuso con soddisfazione il colpo Joaquin Correa dalla Lazio con sconto, la dirigenza nerazzurra sta valutando tutte le opportunità presenti sul mercato per questi ultimi giorni. Ne parla oggi il Corriere dello Sport, che si sofferma anche sulle gerarchie in attacco con l'arrivo di Correa.

"Correa parte come “terzo”. La coppia base di attaccanti sarà quella format da Dzeko e Lautaro. Lui, comunque, potrà affiancare entrambi. Il bosniaco l’ha sfidato nei derby della Capitale. Con il “Toro”, invece, già gioca in nazionale. Nel reparto offensivo nerazzurro, comunque, resta un’incognita, vale a dire le condizioni di Sanchez. Il cileno è appena rientrato da Barcellona e per almeno una quindicina di giorni dovrà seguire un programma specifico di lavoro, concordato dal dottor Volpi e dal professor Cugat, in modo da tornare a disposizione di Inzaghi. La speranza è che, a quel punto, i guai fisici gli diano un pizzico di tregua. Certezze, però, non ce ne sono.

Ecco perché gli ultimi giorni di mercato serviranno anche per una serie di riflessioni tra la Pinetina e viale Liberazione. L’ipotesi, infatti, è che si possa aggiungere pure un altro attaccante. E il nome che circola è quello di Scamacca, entrato nell’orbita nerazzurra come possibile vice-Lukaku quando ancora il belga era nerazzurro e non aveva ancora manifestato segnali di addio. Non c’è nulla di scontato, ma, evidentemente, l’unica formula consentita sarebbe il prestito. Anche il Sassuolo, però, deve prendere una decisione, visto che potrebbe essere più utile sistemare Scamacca in una piazza dove possa giocare con continuità (Verona, Cagliari, Sampdoria), piuttosto che andare semplicemente a completare l’organico dell’Inter", si legge.

(Fonte: Corriere dello Sport)