In UK – Inter, due big di Premier sulle tracce di Hakimi: i nerazzurri…

Il tabloid britannico svela l'interesse da parte dei due top club di Premier League per il laterale classe 1998 dell'Inter

Sei gol e sei assist tra Serie A , Champions League e Coppa Italia . Achraf Hakimi ha rispettato le attese e si sta rivelando una vera e propria arma in più in fase offensiva per l' Inter di Antonio Conte .

Le prestazione dell'esterno marocchino ex Real Madrid e Borussia Dortmund non stanno passando certamente inosservate agli occhi dei migliori club d'Europa. Il Telegraph assicura che sulle tracce di Hakimi ci sono anche Arsenal e Chelsea. I Gunners sono alla ricerca di un titolare in vista del mercato estivo, in cui Bellerin e Cedric Soares potrebbero lasciare Londra.