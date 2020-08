Inter, la situazione Emerson e Tonali. In mezzo duello Kanté-Ndombélé. Attacco, due i nomi

Prima l’Europa League, poi il mercato. L’Inter non si ferma e programma la prossima stagione, che dovrà essere quella della consacrazione definitiva. Il primo acquisto è quello di Achraf Hakimi, con il club nerazzurro che vuole mettere a segno un colpo simile a sinistra: il nome è quello di Emerson Palmieri, che ha già dato il suo sì, ma va trovata l’intesa col Chelsea. Si legge poi sul Corriere dello Sport: “La situazione è pressoché identica pure per Tonali, anche se in questo caso l’accordo con il giocatore è ancora più blindato: quinquennale da 3,5 milioni di euro, bonus compresi. Toccherà a Marotta convincere Cellino ad accettare le condizioni nerazzurre. Vale a dire la formula del prestito con obbligo di riscatto e, soprattutto, una valutazione che non deve superare i 35 milioni di euro. Tonali, comunque, non sarà l’unico innesto in mezzo al campo. Prima dello stop, il nome più caldo era quello di Ndombele, reduce da una stagione negativa al Tottenham, seguito da Kantè, cardine del Chelsea contiano e ora decisamente meno considerato da Lampard.

Entrambi i centrocampisti francesi hanno una quotazione elevata, superiore ai 50 milioni di euro. Significa che, per raggiungerli, l’Inter dovrà cedere almeno un pezzo pregiato, oppure mettere in piedi uno scambio. Con Lautaro più vicino alla permanenza, i candidati alla partenza sono Brozovic e, soprattutto, Skriniar. Conte non li ritiene fondamentali. Soprattutto lo slovacco, che piace al Tottenham, è ormai stato scalzato dall’undici titolare da Godin. In difesa, però, il suo vuoto dovrà essere colmato in qualche modo. E chissà che proprio con la svolta dell’uruguayano, Conte accetti di buon grado l’innesto di Kumbulla, per cui nutriva qualche dubbio considerati i soli vent’anni di età. Ma l’Inter con il Verona ha fatto passi importanti, quindi tutto lascia credere che il tecnico dovrà accontentarsi. Infine, l’attacco. L’acquisto a titolo definitivo di Sanchez ha avuto il via libera dell’allenatore leccese. Tuttavia, serve anche una quarta punta, possibilmente un vice-Lukaku. I candidati, al momento, sembrano due: l’antico oggetto dei desideri Dzeko, oppure Pinamonti, di rientro dal Genoa”.