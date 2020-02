Lautaro, Barcellona pronto a pagare 150 mln ma con 2 giocatori: c’è il nome che non ti aspetti

La corsa del Barcellona a Lautaro Martinez è appena iniziata. Il club catalano ha confessato pubblicamente l’apprezzamento per El Toro, per bocca del suo ds Abidal, e ha giudicato “non impossibile” il doppio colpo con Neymar.

Ma anche un club economicamente potentissimo come il Barcellona, che sarà il primo a sfondare il miliardo di fatturato, ha difficoltà nel soddisfare un’altra clausola rescissoria (dopo quella di Griezmann) da oltre 100 milioni, da pagare tutta in un’unica soluzione.

Per questo, come fatto dall’Atletico Madrid per Joao Felix, i catalani sarebbero pronti ad offrire all’Inter una cifra superiore ai 111 milioni della clausola ma inserendo nell’affare due controaprtite.

Secondo Tuttosport, il Barcellona sarebbe addirittura disposto ad arrivare a 150 milioni di euro di valutazione, con due giocatori nell’affare. Il primo potrebbe essere Arturo Vidal, ormai da un anno sogno di mercato di Antonio Conte. Il secondo, al di là della suggestione Griezmann, secondo Tuttosport potrebbe essere uno tra Alena, Todibo e, nome clamoroso a sorpresa, Philippe Coutinho.

“Il ds Ausilio sogna di riportarlo a Milano”, scrive il quotidiano torinese. Coutinho, ormai è quasi certo, non sarà riscattato dal Bayern Monaco e sarà nuovamente messo sul mercato dal Barcellona. Che ci possa essere un futuro nuovamente nerazzurro per il brasiliano?