Il Napoli si Ã¨ liberato di un peso al di lÃ della stazza di Lukaku? A Bonan che ha chiesto dell'ex calciatore nerazzurro, Bucciantini ha risposto facendo capire che dalla cessione del giocatore al Fenerbahce hanno guadagnato sia il club che il giocatore.

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«Lo conosciamo Romelu - ha detto il giornalista durante l'Originale - Ã¨ uno di grande passione e grande entusiasmo quando arriva. Poi cala tutto, cala la passione, cala la condizione. Cala la centralitÃ del ruoloÂ».

E ha anche aggiunto: Â«Il Napoli il centravanti ce l'aveva, Hojlund. Secondo me Ã¨ stata un'operazione dalla quale hanno guadagnato entrambi. PerÃ² Allegri vuole un altro attaccanteÂ».

Il club partenopeo - come riferito da Di Marzio durante il corso della stessa trasmissione - in queste ore sta prendendo informazioni per due attaccanti in uscita dai loro club in Premier, Zirkzee, che potrebbe lasciare il Manchester United e Jackson che puÃ² lasciare il Chelsea.

(Fonte: SS24)