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fcinter1908 calciomercato mercato inter Addio già deciso, Gazzetta senza dubbi: “Sarà l’ultima stagione all’Inter di questo big!”
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Addio già deciso, Gazzetta senza dubbi: “Sarà l’ultima stagione all’Inter di questo big!”
Un big giocherà l’ultima stagione con la maglia dell’Inter, poi sarà addio: non ha dubbi oggi La Gazzetta dello Sport
Un big giocherà l’ultima stagione con la maglia dell’Inter, poi sarà addio. Non ha dubbi La Gazzetta dello Sport, che si sbilancia su una partenza. Questo il punto su tre rinnovi di contratto:
"Federico Dimarco - Con la clausola unilaterale, il club nerazzurro ha prolungato il suo contratto al 2028.
Carlos Augusto - Il 27enne scade nel 2028 ma i dialoghi per un rinnovo sono in standby.
Hakan Calhanoglu - Il 32enne turco scade nel 2027 e la prossima sarà l’ultima sua stagione all’Inter”, si sbilancia la rosea.
Non sembrano esserci dubbi sul futuro di Calhanoglu: non è atteso un rinnovo di contratto al momento per il turco.
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