C'è un nome nuovo per il centrocampo dell'Inter in vista della prossima stagione e a parlarne, su YouTube, è il giornalista Marco Barzaghi. Si tratta di Nico Paz del Como, acquistato in estate dal Real Madrid:

"L'Inter si sta muovendo con una certa decisione per Nico Paz, un giocatore molto interessante che si è già messo in luce in questo primo scorcio di stagione. Può giocare trequartista e centrale, arriva dalla cantera del Real Madrid, che ha una recompra e il 50% sll'eventuale rivendita. Ma l'Inter ha iniziato la sua manovra di avvicinamento. Si potrebbe lavorare su di lui per trasformarlo nel futuro Calhanoglu".