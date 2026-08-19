VIDEO / Inter, a che punto siamo con Curtis Jones? Ecco perché può liberare anche Luis Henrique

In queste ore è arrivata l'accelerata attesa. Secondo Fabrizio Romano l'Inter ha trovato l'accordo con il Liverpool per il trasferimento di Curtis Jones. La notizia è stata ripresa su X anche ada Fabrizio Biasin che ha commentato l'annuncio del giornalista esperto di mercato sul giocatore che Chivu aspettava.

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"Inter-Curtis Jones, c’è l’accordo con il Liverpool. Intesa verbale per una cifra di 35 milioni di euro”, dice Romano. Serviva - scrive Biasin - l’uscita di Frattesi, il resto era solo questione di tempo. Il giocatore, invece, aveva già le idee chiarissime.

“Inter-Curtis Jones, c’è l’accordo con il Liverpool. Intesa verbale per una cifra di 35 milioni di euro” (@FabrizioRomano)



Serviva l’uscita di Frattesi, il resto era solo questione di tempo.



Il giocatore, invece, aveva già le idee chiarissime. pic.twitter.com/Gj1RUd8hvr — Fabrizio Biasin (@FBiasin) August 19, 2026

Il post del giornalista è arrivato pochi minuti dopo rispetto alla notizia di Fabrizio Romano con tanto di Here we go sulla trattativa dell'Inter per il giocatore tanto atteso da Chivu. "Intesa verbale col Liverpool ora per 35 milioni di euro, accordo col giocatore da mesi e via libera all’operazione. Accordo verbale in atto per una cifra di 35 milioni, accordo anche con il giocatore e visite mediche programmate a breve", ha scritto in un post Romano.