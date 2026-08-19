L'Inter ha chiuso l'operazione che porterà all'Inter Curtis Jones. Il centrocampista completa il mercato in entrata (anche se si parla di un ulteriore tassello in attacco che potrebbe arrivare negli ultimi giorni di mercato) e Fabrizio Biasin fa un bilancio sulle operazioni nerazzurre rievocando una frase detta nelle prime settimane dell'estate.

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"Il mercato in entrata 26/27 dell’Inter: Akanji (riscatto) Provedel, Stankovic, Stones, Spence, In arrivo… Curtis Jones. “…e a fine mercato vedremo se anche questa volta la rosa sarà più o meno forte rispetto a quella passata”. A volte basterebbe avere solo un po’ di pazienza…", ha decretato il giornalista.

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La società nerazzurra ha avuto difficoltà sull'esterno dopo l'addio di Dumfries: prima il no in extremis di Palestra quando sembrava tutto fatto, poi il no del Coni dopo i test per l'idoneità di Khalaili. Ma Piero Ausilio, ds del club interista, ha predicato calma e pazienza senza nascondersi sugli obiettivi che la società avrebbe comunque portato avanti fino alla fine dell'estate.

Un esterno alla fine è arrivato, Spence, dal Tottenham. Ed è arrivato, oltre a Stankovic riacquistato dal Brugge e a Stones arrivato a parametro zero dal City per rimpolpare la difesa, anche il centrocampista che Chivu aspettava da un po', Jones, un ragazzo che molti definiscono un jolly della mediana.