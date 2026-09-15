L'Inter ha vinto contro l'Udinese ma ha perso due pedine importanti in vista della gara contro la Roma. Calhanoglu, che si è fermato prima della sfida contro i bianconeri, e Stones che è stato costretto alla sostituzione. "Chiaramente per la certezza al 100% sull'assenza dei due bisognerà attendere gli esami del caso, ma considerando lo storico fisico delle ultime due stagioni di entrambi i giocatori, è difficile pensare che in cinque giorni possono essere regolarmente al loro", si legge su TuttoSport.

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Calhanoglu, problemi e rinnovo

Affaticamento muscolare per il turco, adduttori, oggi gli esami strumentali. Già la scorsa stagione i problemi muscolari avevano fermato più volte il centrocampista che è in scadenza nel 2027 e a proposito di questo il quotidiano torinese scrive: "Una fragilità importante che ha probabilmente portato il club a non rinnovargli per ora il contratto in scadenza nel 2027. Nei giorni scorsi il ds Baccin ha avuto un primo contatto con il suo entourage, perché comunque il turco rimane un giocatore centrale nel gioco di Chivu, ma è ovvio che l'Inter non potrà proporre un prolungamento pluriennale, ma magari una stagione in più, con un abbassamento dell'ingaggio. Ma al di là delle disquisizioni contrattuali, oggi si capirà meglio il destino di Calhanoglu, probabilmente costretto a fermarsi per alcune settimane per tornare poi a pieno regime dopo la sosta".

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I precedenti di Stones

"Dovremmo sottoporsi agli esami anche Stones, uscito ieri sera dopo un'ora e una rincorsa di 50 metri all'indietro che lo ha messo ko: risentimento ai flessori della gamba sinistra la prima diagnosi, ma considerando lo status dell'inglese - per lui sono 260 i giorni di stop nelle ultime due annate col City - il rischio che si tratti di uno stiramento è elevato", si legge ancora su TS.

(Fonte: TS)