"Hakan Çalhanoglu è coccolato dall’ambiente Inter nella consapevolezza dell’importanza che riveste. Se non c’è, l’assenza si avverte. Perché nessuno ha le due fasi del regista nel dna come il turco, a tutt’oggi riconosciuto da Chivu come una chiave verso nuovi possibili successi. Per questo la società sta lavorando a un rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2027, in modo da estenderlo di altre due stagioni".

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Così il quotidiano Il Giorno parla del possibile rinnovo di Calhanoglu che, come vi abbiamo raccontato, è d'attualità negli uffici di via della Liberazione. Il calciatore - sottolinea il quotidiano - vuole rimaneree a Milano. Si discute con calma delle cifre e dell'operazione che il club vuole chiudere entro fine 2026. Perché a gennaio "sarebbe infatti troppo vicino il momento del possibile assalto della concorrenza, per quanto Çalhanoglu abbia dato priorità ai nerazzurri. Si sente tecnicamente importante, al punto da poter accettare un nuovo accordo con una base fissa inferiore rispetto ai6,5 milioni che percepisce oggi", si legge.

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L'offerta del club interista quindi è inferiore ai sei mln e mezzo, la base fissa sarà più bassa ma nel contratto saranno inseriti, in linea con la nuova politica di Oaktree, che prevedono incassi per i risultati individuali e di gruppo.

"La mossa dei dirigenti dimostra fiducia nel giocatore al di là dei guai fisici che di tanto in tanto hanno colpito Çalhanoglu di recente e dopo i quali Chivu ha deciso di centellinare il minutaggio, affidandosi come alternative a Zielinski o anche a Barella, solo di rado a Stankovic", si legge sullo stesso giornale. E se Zielinski ha avuto problemi ad un piede ed è in dubbio contro l'Atalanta mentre Stankovic che ha recuperato arriva comunque da problemi muscolari, sembra proprio il turco l'uomo del centrocampo contro la formazione di Sarri.

I dubbi sono in difesa, Akanji "potrebbe restare fuori visto l’affaticamento patito con la Svizzera e anche Carlos Augusto andrà valutato in virtù del rientro da Singapore avvenuto solo giovedì. Pronti Pavard e Bisseck, che nelle ultime due settimane sono rimasti ad Appiano, mentre davanti Lautaro partirà dalla panchina per fare spazio a Thuram e Pio Esposito", scrive il giornale.

(fonte: QS)