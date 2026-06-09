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fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano – Inter lavora forte su Curtis Jones! Cosa risulta sul nome di Atta, la verità
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Romano – Inter lavora forte su Curtis Jones! Cosa risulta sul nome di Atta, la verità
Aggiornamenti molto importanti da Fabrizio Romano sul mercato dell'Inter, in particolare sul centrocampo
Aggiornamenti molto importanti da Fabrizio Romano sul mercato dell'Inter. In particolare, sui piani del club nerazzurro per rinforzare il centrocampo a disposizione di Cristian Chivu.
Ecco quanto evidenziato dal giornalista sul suo canale WhatsApp: "Il nome di Arthur Atta non risulta essere una priorità per l’Inter ad oggi.
Il club lavora forte su Curtis Jones e l’incontro con l’Udinese è stato per Solet, non per Atta", ha spiegato Romano in merito al mercato nerazzurro. Jones dunque rimane in cima alla lista dei dirigenti per il centrocampo mentre Atta non è una prima scelta del club.
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