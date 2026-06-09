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Romano – Inter lavora forte su Curtis Jones! Cosa risulta sul nome di Atta, la verità

Romano – Inter lavora forte su Curtis Jones! Cosa risulta sul nome di Atta, la verità - immagine 1
Aggiornamenti molto importanti da Fabrizio Romano sul mercato dell'Inter, in particolare sul centrocampo
Alessandro Cosattini Redattore 

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Aggiornamenti molto importanti da Fabrizio Romano sul mercato dell'Inter. In particolare, sui piani del club nerazzurro per rinforzare il centrocampo a disposizione di Cristian Chivu.

Romano – Inter lavora forte su Curtis Jones! Cosa risulta sul nome di Atta, la verità- immagine 2
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Ecco quanto evidenziato dal giornalista sul suo canale WhatsApp: "Il nome di Arthur Atta non risulta essere una priorità per l’Inter ad oggi.

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Il club lavora forte su Curtis Jones e l’incontro con l’Udinese è stato per Solet, non per Atta", ha spiegato Romano in merito al mercato nerazzurro. Jones dunque rimane in cima alla lista dei dirigenti per il centrocampo mentre Atta non è una prima scelta del club.

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