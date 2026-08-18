L'Inter fa sul serio per Curtis Jones: c'è la volontà di fare di tutto per regalarlo a Cristian Chivu come rinforzo per il centrocampo.
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L'Inter fa sul serio per Curtis Jones: c'è la volontà di fare di tutto per regalarlo a Cristian Chivu come rinforzo per il centrocampo. Ecco le ultimissime informazioni raccolte da Gianluca Di Marzio sul giocatore, in uscita dal Liverpool.
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca quiQueste le parole del giornalista a Sky Sport: "Inter, contatti fitti con il Liverpool per Curtis Jones, per cercare di prenderlo a condizioni giuste. L’Inter vuole che il Liverpool abbassi la richiesta", ha spiegato.
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