L'Inter fa sul serio per Curtis Jones: c'è la volontà di fare di tutto per regalarlo a Cristian Chivu come rinforzo per il centrocampo.

Alessandro Cosattini
Guarro e Pace Episodio 15

GUARRO e PACE EP15: Luis Henrique, si riposizionano tutti! La novità è la punta. E Jones...

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L'Inter fa sul serio per Curtis Jones: c'è la volontà di fare di tutto per regalarlo a Cristian Chivu come rinforzo per il centrocampo. Ecco le ultimissime informazioni raccolte da Gianluca Di Marzio sul giocatore, in uscita dal Liverpool.

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Queste le parole del giornalista a Sky Sport: "Inter, contatti fitti con il Liverpool per Curtis Jones, per cercare di prenderlo a condizioni giuste. L’Inter vuole che il Liverpool abbassi la richiesta", ha spiegato.

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