GUARRO e PACE EP12: Bivio, l'Inter ha scelto. Tutto su Diaby, Gonzalez. Nuova idea Jones

"Sembra questione di giorni. L'esterno Moussa Diaby (27) è sul punto di tornare al Bayer Leverkusen. Il trasferimento dal suo attuale club, l'Al-Ittihad in Arabia Saudita, in Bundesliga è quasi concluso". Apre così l'articolo della BILD sul Diaby, esterno accostato anche all'Inter.

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In Germania sono convinti che Diaby tornerà al Bayer Leverkusen. "I punti chiave del contratto sono stati definiti. Lo stipendio dovrebbe aggirarsi sui sei milioni di euro a stagione, più bonus. Il contratto avrà validità fino al 2031", aggiunge la BILD che riporta anche che Bayer e Al-Itithad sono nella fase finale della trattativa, con un trasferimento che dovrebbe essere comunque completato per una cifra inferiore ai 30 mln di euro.

C'è da risolvere sono una questione, quella della buonuscita perché Diaby in Arabia guadagna 10 mln netti a stagione, con un contratto che scade nel 2029 ma c'è la volontà comune di separarsi.