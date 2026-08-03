Il club nerazzurro sarebbe interessato, come era successo a gennaio, al francese che però guadagna uno stipendio faraonico all'Al-Ittihad

Eva A. Provenzano
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Un'offerta di 18 mln con il cartellino di Asllani nel pacchetto. Questa è l'offerta che l'Inter avrebbe fatto per Moussa Diaby, esterno dell'Al-Ittihad. Il club nerazzurro aveva cercato il giocatore già a gennaio quando Dumfries era infortunato. E torna di moda adesso che c'è da sostituire l'olandese che ha trovato il futuro che voleva nel Real Madrid di Mourinho.

Inter Diaby

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L'offerta nerazzurra è diventata nota grazie alle voci arrivate dall'Arabia e sono state confermate quest'oggi in Italia. Longari, giornalista di SI, ha spiegato di questo interesse per il giocatore che resiste da parte dell'Inter.

diaby

E aggiunge: "Al di là dei contatti diretti con Al-Ittihad, il tema principale è legato alla ripartizione dello stipendio faraonico del francese in Arabia. Serve un contributo da parte del suo club per poter eventualmente procedere".

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