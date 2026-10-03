"Carlos Augusto, così come Calhanoglu, saranno poi i prossimi calciatori con cui la dirigenza vorrà parlare di rinnovo. Il brasiliano scade nel 2028 e percepisce "solo" 2.2 milioni. La questione sarà principalmente economica". TuttoSport parla della questione dei rinnovi dei giocatori dell'Inter. I primi due, come vi abbiamo raccontato, saranno proprio il brasiliano e il turco.

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TS aggiunge: "L'agente del giocatore brasiliano ha lasciato intendere di aspettarsi un importante adeguamento. Anche per Calhanoglu, scadenza 2027, sarà fondamentale l'ingaggio, con l'Inter che proporrà uno stipendio inferiore rispetto all'attuale (6.5 milioni), ma con importanti bonus. Poi toccherà anche a Dimarco e la partita potrebbe essere più complicata...".

(Fonte: TS)