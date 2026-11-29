La mossa strategica dell'Inter per il futuro: cambiano le cose e arriva il nuovo benchmark

Nelle scorse ore, il nome di Mario Hermoso è stato accostato all'Inter in chiave mercato. Così Tony D’Amico, direttore sportivo della Roma, ha parlato a Sky Sport del futuro del centrale:

“Mario Hermoso sempre più pilastro e in scadenza con squadre alla finestra? Di altre squadre non ne so nulla. Parliamo da un po’ con Mario, per noi è importante e penso anche noi per lui. Ci auguriamo di chiudere il prima possibile questo rinnovo".