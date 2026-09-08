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Real Madrid-Inter di questa sera alle ore 21 (qui dove vederla in tv) è anche la sfida del grande ex Denzel Dumfries, che affronterà il suo recentissimo passato. L’olandese proprio la scorsa estate è passato da Milano a Madrid per 20 milioni di euro.

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