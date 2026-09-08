Real Madrid-Inter di questa sera alle ore 21 è anche la sfida del grande ex Denzel Dumfries: il retroscena sull'addio ai nerazzurri.

Alessandro Cosattini

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Real Madrid-Inter di questa sera alle ore 21 (qui dove vederla in tv) è anche la sfida del grande ex Denzel Dumfries, che affronterà il suo recentissimo passato. L’olandese proprio la scorsa estate è passato da Milano a Madrid per 20 milioni di euro.

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Ma perché solo per 20 milioni? Per una promessa, un accordo tra le parti svelato da Fabrizio Romano in estate. “Retroscena: perché “solo” 20 milioni di clausola per Dumfries? L’Inter lo avrebbe perso a costo zero nel 2025, a scadenza; per evitarlo, a settembre 2024 ha chiuso un rinnovo con clausola rescissoria bassa. 25 milioni al primo anno (2025), 20 milioni al secondo (quest’estate) e a scendere ulteriormente. Una mossa per non perdere Dumfries a zero, rimasto poi un altro anno… e poi passato al Real Madrid". Appunto per 20 milioni.

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