GUARRO e PACE: Facciamo chiarezza su Calhanoglu. Timore Juve? Cosa gli ha detto l'Inter

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Il nome di Endrick è stato accostato anche all’Inter in chiave mercato, soprattutto in questa sosta per le nazionali. Da mesi è un profilo monitorato da Milan e Roma in Serie A, ma anche i dirigenti nerazzurri sarebbero vigili sul brasiliano del Real Madrid.

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La squadra allenata da José Mourinho, stando al The Athletic, avrebbe deciso di cedere il brasiliano a gennaio ma solo a titolo definitivo e non più in prestito.

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Prezzo? Almeno 60 milioni di euro, bonus in più bonus in meno. Resta da capire cosa ne penserà a riguardo Mourinho che si è esposto recentemente con un perentorio: “Chi lo vuole dovrà passare sopra di me”. Seguiranno aggiornamenti sul futuro di Endrick, anche in ottica Inter appunto...