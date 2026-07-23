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L'Inter sta cercando i profili giusti per rinforzare la squadra di Chivu, ma al tempo stesso vuole piazzare quei giocatori che non rientrano nel progetto del tecnico.

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Come scrive il Giorno, "Asllani sta aspettando novità sulle possibili pretendenti, così come Davide Frattesi. Insieme potrebbero garantire una quarantina di milioni in più per il budget, considerato che una parte è andato via tra il riscatto di Akanji (15 milioni) e il riacquisto di Stankovic (23, ma 10 erano stati incassati un anno fa dal Bruges)".